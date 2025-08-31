به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مشاور امور بانوان و خانواده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: براساس قانون جوانی جمعیت، شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال اختیاری است و کارکنان پدر در بیمارستان خوانساری اراک هم از مرخصی مراقبت از همسر مطابق قانون برخوردارند.

مسئول مدرسه قرآن و عترت اراک هم گفت: این مدرسه قرآنی با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف به ترویج آموزه‌های قرآنی درباره اهداف قانون جوانی جمعیت می‌پردازد.

مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان گفت: این مرکز ناباروری در حوزه‌های تخصصی مختلف به زوجین نابارور خدمات ارائه می‌دهد و تاکنون بیش از هزار نوزاد در این مرکز با تلاش متخصصان به دنیا آمدند.