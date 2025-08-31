به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به اهمیت دوران رشد کودکان گفت: سنین سه تا شش سال، دوران طلایی برای رشد، تغذیه، ایمنی و غربالگری سلامت کودک محسوب می‌شود که باید مورد توجه ویژه والدین قرار گیرد.

دکتر فروزنده کلانتری با بیان اینکه آمبلیوپی یا تنبلی چشم یکی از شایع‌ترین مشکلات بینایی در کودکان است، افزود: چنانچه غربالگری به موقع انجام نشود، ممکن است کودک دچار کم‌بینایی یا حتی نابینایی شود و فرصت طلایی درمان از دست برود.

وی با اشاره به آمار سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته تنها ۴۳ درصد کودکان واجد شرایط تحت غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد، هشت درصد مشکوک به اختلال بینایی تشخیص داده شدند.

مدیر سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: در میان این گروه، ۴۰۷ کودک مبتلا به درجاتی از تنبلی چشم بودند که با تشخیص به‌موقع، از کم‌بینایی نجات یافتند.

کلانتری خاطرنشان کرد: از والدین درخواست داریم با مراجعه به مراکز جامع سلامت یا مراکز بهزیستی، غربالگری بینایی کودکان خود را جدی بگیرند و آینده بینایی فرزندانشان را بیمه کنند.