با مولدسازی ۹۶ ملک مازاد دستگاههای اجرایی، چهار هزار میلیارد تومان به استان مرکزی تزریق میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۹۶ ملک مازاد دستگاههای اجرایی استان در طرح مولدسازی قرار گرفتهاند.
مدیرکل اقتصادودارایی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: ارزش ۹۶ ملک مازاد طرح مولدسازی بیش از چهار هزار میلیارد تومان است.
سعید ملااسماعیلی افزود: در طرح مولد سازی با روشهای فروش، تهاتر و مشارکت، املاک مازاد دستگاههای اجرایی به چرخه اقتصاد وارد میشوند و تمام منابع حاصل از مولدسازی در استان و طرحهای عمرانی هزینه میشود.