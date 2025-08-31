حال و هوای مشهدالرضا در شب شهادت امام حسن عسکری (ع) آمیخته با ماتم و عزا است، گویی آسمان و زمین هر دو در سوگ آن امام همام به سوگ نشسته‌ اند.

حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام حسن عسکری، سیاه‌ پوش و میزبان عاشقان و دلدادگانی است که از اقصی نقاط جهان آمده‌ اند تا در عزای شهادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت به سوگواری بپردازند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مشهدالرضا و بویژه

در این فضای ملکوتی، زمزمه‌ های دعا و نوحه‌ در گوشه گوشه حرم پیچیده است و دل‌ ها از غم شهادت پدر امام زمان (عج) داغدار است.

اعلام ویژه برنامه‌ های حرم مطهر رضوی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع)

هم زمان با فرارسیدن ایام شهادت یازدهمین پیشوای شیعیان حضرت امام حسن عسکری (ع)، ویژه‌ برنامه‌ های تبلیغی - مذهبی و عزاداری، به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، تدارک‌ دیده‌ شده است.

این ویژه‌ برنامه‌ ها، با محوریت رواق امام خمینی (ره) از امشب ۹ شهریور بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، با قرائت زیارت امین‌ الله توسط رضا نظامی آغاز شده است و در ادامه، حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین سید اسماعیل حاتمی، به ایراد سخنرانی با موضوع ابعاد فرهنگی و علمی امامت امام حسن عسکری (ع)، می‌ پردازد.

مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت در سوگ شهادت این امام همام با نوای گرم مداحان و ذاکران آل الله؛ محمد گلابگیر، علیرضا نژادحسین و محمدجواد بامشکی از دیگر برنامه‌ های شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم مطهر رضوی، خواهد بود.

ویژه برنامه روز شهادت این امام بزرگوار نیز از ساعت ۱۰:۱۵ روز دوشنبه ۱۰ شهریور مصادف با هشتم ماه ربیع‌ الاول با سخنرانی آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، آغاز می‌ شود.

آیت‌ الله علم‌ الهدی در این مراسم، به بررسی موضوع سیره مبارزاتی امام عسکری (ع) می‌ پردازد و در ادامه، زائران حرم مطهر رضوی با قرائت زیارت امام عسکری (ع) که با نوای رضا نظامی قرائت می‌ شود، به محضر این امام همام، عرض ارادت خواهند کرد.

ویژه‌ برنامه‌ های شام شهادت امام حسن عسکری (ع) در حرم مطهر رضوی نیز، با قرائت زیارت امین‌ الله با نوای ابراهیم احمدی، سخنرانی حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین علیرضا حدائق با موضوع سیره اخلاقی امام حسن عسکری (ع) و مرثیه‌ سرایی و ذکر مصیبت توسط مهدی نیکبخت، همراه خواهد بود.