سخنگوی آموزش و پرورش استان یزد: ۲۱ پایگاه انتخاب رشته با حضور ۹۰ مشاور متخصص در سراسر استان برپا شده و به انتخاب آگاهانه دانش آموزان کمک خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محسن گلستانی فر در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد افزود: داوطلبان و خانوادهها میتوانند طی تماس با ادارههای آموزش و پرورش محل زندگی خود یا مراجعه به کانال اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان به نشانی yazd.medu پیام رسان ایتا از اطلاعات و نشانی پایگاههای انتخاب رشته شهرستان و مناطق خود آگاه شوند.
سخنگوی آموزش و پرورش استان ادامه داد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ استان یزد نزدیک به ۱۳ هزار داوطلب در گروههای آزمایشی مختلف در سطح استان حضور داشتند.
وی نسبت به پایگاههای انتخاب رشته غیرمجاز هشدار داد و تصریح کرد: خانوادهها در دام مشاورههای غیراصولی پایگاههای مشاوره غیرمجاز نیفتند چرا که برخی از سودجویان از اعتماد خانوادهها سوء استفاده میکنند و به انتخاب رشته دانش آموزان ضربه میزنند.