در ادامه افتتاح طرح‌های هفته دولت، دهها طرح مختلف در شهرستان‌های استان آغاز و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،ابوذر عطاپور معاون سیاسی اجتماعی استاندار در بم گفت: در هفته دولت ۵۸ طرح در شهرستان بم با هزینه‌ی بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آغاز یا افتتاح شد که بخشی از این طرح‌ها با سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.

در شهرستان گنبکی هم چندین طرح عمرانی، خدماتی، درمانی و ورزشی با هزینه‌ی ۵۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

در شهرستان فاریاب هم آیین افتتاح ۵۲ طرح نیروگاه خورشیدی و ۱۰ واحد مسکن مددجویی برگزار شد..