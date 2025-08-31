به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛بزرگداشت عالم فرهیخته و ربانی مرحوم آیت‌الله محسن شریعتمداری ۲۰ مهرماه در بروجرد برگزار می‌شود.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله شریعتمداری از علمای بزرگ و ربانی زمان خودش بود که نفوذ کلامش در بین مردم بالابود، گفت:برای برگزاری بزرگداشت آیت‌الله شریعتمداری هر نهادی از ظرفیت خود به‌خوبی استفاده کند، نیاز داریم بزرگان و علمای الهی را به جامعه معرفی کنیم که بروجرد یکی از شهر‌های برجسته کشور است که چنین بزرگانی داشته است.

حجت‌الاسلام‌ سیدعلی حسینی افزود: باید آیت‌الله شریعتمداری را به‌عنوان یکی از بزرگان به نسل جوان و نوجوان معرفی شود که این کار در ترویج فرهنگ دینی اثرگذار است.

حمید آقایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد هم گفت: در این بزرگداشت فعالیت‌های فرهنگی و هنری شامل بخش‌های مختلف شعر و ادب، هنر‌های تجسمی، هنر‌های نمایشی و پخش فیلم و مستند با موضوع ویژگی‌های اخلاقی و عرفانی آیت‌الله شریعتمداری تولید و به نمایش گذاشته خواهد شد.





ترویج اندیشه‌های متعالی، پاسداشت جایگاه علمی و معنوی شریعتمداری برای ارتقای بصیرت عمومی از اهداف برگزاری این همایش در بروجرد است.



