پس از کشف پیکر جوان سقزی در سد مهاباد، آتشنشانی این شهر بار دیگر هشدار داد: شنا در سدها به دلیل وجود توربینهای قوی و عمق نامشخص، حوادث جبرانناپذیری را رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سید نصیر محمودی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد در گفتوگوی تلفنی با بخش خبری صدا و سیمای مهاباد گفت: در عملیات جستوجوی جوان ۲۰ ساله سقزی که متأسفانه در سد مهاباد غرق شده بود، تیمهای غواصی از شهرهای مهاباد، بوکان، سقز و میاندوآب همکاری داشتند.
محمودی افزود: همچنین جمعیت هلالاحمر مهاباد و سقز، همکاران شیلات، امور آب و رسانهها در این عملیات همراه ما بودند. مردم نیز با کمکهای مادی و معنوی نقش ارزشمندی ایفا کردند که حقیقتا قدردان تکتک آنها هستیم.
او به پیگیری مسئولان شهرستان در پی این حادثه پیش آمده نیز اشاره کرد و گفت: فرماندار شهرستان مهاباد نیز بهصورت حضوری و تلفنی پیگیر روند عملیات بودند، شهردار مهاباد از نخستین لحظات در مرکز عملیات سازمان حضور داشتند و در محل حادثه نیز حاضر شدند. نماینده مردم مهاباد در مجلس هم موضوع را به صورت حضوری پیگیر شدند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد اظهار کرد: با وجود همه این تلاشها، متاسفانه شاهد چنین حوادث تلخی هستیم.
محمودی گفت: بارها از طریق رسانهها تاکید کردهایم که سدها محل امنی برای شنا نیستند؛ چرا که علاوه بر آلودگی، وجود توربینهای قوی و لایههای پرفراز و نشیب در بستر سد، خطرات جدی به همراه دارد و شنا در سد به هیچ عنوان با شنا در استخر قابل مقایسه نیست.