با افتتاح ۴۶ طرح به مناسبت هفته دولت، ۹۲۲ فرصت شغلی در آشتیان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی به آشتیان سفر کرد.

مهدی زندیه در آخرین روز از هفته دولت به شهرستان آشتیان سفر کرد.

در این سفر ضمن تجدید عهد و پیمان با شهدا با خانواده شهید ذوالفقاری نیز دیدار نموده و از صبر و شکیبایی آنان تقدیر کردند.

به مناسبت هفته دولت در شهرستان آشتیان ۴۶ طرح با اعتبار ۴۵۷ میلیارد تومانی و با ایجاد اشتغال برای ۹۲۲ نفر افتتاح شد.

از مهمترین پروژه‌ها افتتاح و بهره برداری از ۳ نیروگاه خورشیدی برق ۳ مگاواتی و یک نیروگاه خورشیدی برق ۱۵۰ کیلو واتی و بهره برداری از ۲ نیروگاه ۳ مگاواتی، همچنین آبرسانی به روستای سرهرود و افتتاح درمانگاه دندانپزشکی بود.