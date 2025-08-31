گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فینال جدول انفرادی مسابقات تنیس روی میز بین المللی چک برگزار شد و کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.

نوشاد عالمیان در رقابت با بازیکن هند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی و مدال طلا را کسب کرد.

نتیجه بازی به شرح زیر است:

نوشاد عالمیان (رنکینگ ۱۰۶ جهان) ۳- دسای از هند (رنکینگ ۸۲ جهان) ۲

امتیاز: ۱۱ بر ۹، ۶ بر۱۱، ۱۱ بر ۸، ۹بر۱۱ و ۱۱ بر ۸

نوشاد عالمیان پیش از این به همراه برادرش نیما در جدول دو نفره مدال نقره گرفتند.

به این ترتیب مسابقات چک با یک طلا و یک نقره برای نمایندگان ایران به پایان رسید.