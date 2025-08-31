با حضور نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی مشکلات روستاهای حاشیه شمالی اراک بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ باحضور نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان اراک مسائل و مشکلات شش روستای حاشیه شمالی اراک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با حضور در مسجد جامع روستای شهرجرد گفت: امروز مسائل و مشکلات روستای راهزان، طرمز، چقا، شهرجرد، میقان و مبارک آباد با حضور دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این روستاها بررسی شد.
نادرقلی ابراهیمی افزود: برقراری ارتباط و راههای دسترسی این روستاها به شهر، آبرسانی روستایی، تعمیر، تجهیز و نگهداری شبکه آبرسانی، بازنگری طرحهای هادی، تسریع در اقدامات مربوط به آسفالت معابر، بحث زیست محیطی تالاب میقان، برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و حفظ کاربری اراضی از جمله مشکلاتی این روستاها بود و مصوبات خوبی در این خصوص صورت گرفت و مقرر شد در زمانبندی لازم و با پیگیری فرماندار و مسئولان و مشارکت مردم در زمان مقرر بتوانیم مسائل و مشکلات این روستاها را مرتفع سازیم.
فرماندار اراک هم گفت: با تصمیمات اتخاذ شده و زمانبندی مشخص، قرار شد تا هر کدام از دستگاهها کارهای مربوط به خود را پیگیریکنند و در پایان زمانبندی با ارزیابی که صورت میگیرد اینکه کدام دستگاه به وظایف خود عمل کرده و کدام دستگاه در وظایف خود کم کاری کرده است.
حاج علی بیگی افزود: این دهگردشیها استمرار خواهد داشت که هم موجب ایجاد تحول در روستاها میشود و هم بتوانیم آلام مردم را شناسایی و در همان محل و روستا برطرف کنیم و روستائیان یک زندگی خوب، راحت و مناسبی در محیط روستا داشته باشند.
دیدار با خانواده شهید محمد اسماعیل نذر محمدی از دیگر برنامههای ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در روستای شهرجرد بود.