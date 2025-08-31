پخش زنده
نخست وزیر اسبق مالزی، تاکید کرد آمریکا شریک جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ماهاتیر محمد، در سخنرانی خود به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس «بنیاد جرمانگاری جنگ»، آمریکا را شریک جنایت نسل کشی دانست که اسرائیل در غزه مرتکب میشود.
ماهاتیر محمد همچنین با انتقاد از ناکارآمدی نهادهای بین المللی در مقابله با کشورهای یاغی مانند اسرائیل، گفت: اسرائیل با بهره برداری از سوء استفاده آمریکا از حق وتو، قحطی در بین فلسطینیان ایجاد کرده است و واشنگتن حتی اجازه میدهد این اقدامات وحشیانه صورت گیرد و از آنها حمایت میکند.
وی خاطر نشان کرد: بعضی کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تلاش میکنند و این ابتکار میتواند مبنای حقوقی برای فلسطینیها در مطالبه تحقق عدالت ایجاد کند. اما این روند زمان طولانی خواهد برد و اسرائیل با کمک حامیانش، فلسطینیان را در غزه و دیگر مناطق فلسطین، از بین خواهد برد.