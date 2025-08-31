پخش زنده
برزیل در تلاش است تا برای مقابله با اقدامات آمریکا در قبال کشورها یک نشست اضطراری با گروه بریکس برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روزنامه Valor Econômico عنوان کرد، برزیل در تلاش است تا بریکس یک جلسه اضطراری برای بررسی تهدیدات احتمالی آمریکا برای نظم نوظهور چندقطبی برگزار کند.
گفته میشود، این اقدام به عنوان پاسخی به آنچه «حملات آمریکا به چندقطبیسازی» توصیف شده است، انجام میشود.
این کشور تلاش میکند با برگزاری اجلاس اضطراری بریکس، واکنش جمعی اعضا در برابر این فشارها یا تهدیدات را هماهنگ کند.
لسو آموریم، مشاور ویژه رئیسجمهور برزیل، رهبری مذاکرات برای برگزاری جلسه روسای دولتهای عضو بریکس را بر عهده دارد.
وی قرار است به چین سفر کند تا در مراسم گرامیداشت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت کرده و همچنین مذاکرات دوجانبهای درباره چندقطبیسازی داشته باشد.
در همین حال، اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) از ۳۱ آگوست (امروز) تا اول سپتامبر در تیانجین، چین در حال برگزاری است و پکن در ۳ سپتامبر یک رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم برگزار خواهد کرد.
رئیسجمهور برزیل، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا هم سه هفته پیش گفته بود برزیل قصد دارد درباره واکنش به تعرفههای تجاری «دونالد ترامپ» با سایر کشورهای عضو بریکس گفتوگو کند.
ترامپ تعرفه واردات کالا از هند را که یکی از اعضای بنیانگذار بریکس است، به ۵۰ درصد افزایش داده است. اوایل ماه جاری نیز ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از برزیل اعمال کرده بود؛ اقدامی که برزیلیا آن را تلاش غیرقانونی برای تاثیرگذاری سیاسی بر سیاست داخلی خود محکوم کرد.
بریکس در سال ۲۰۰۶ با عضویت کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین تاسیس شد و آفریقای جنوبی نیز ۴ سال بعد به آن پیوست. بریکس، این گروه درحال حاضر با پیوستن کشورهایی نظیر ایران به این بلوک، از نظر مجموع تولید ناخالص داخلی از گروه هفت پیشی گرفته است.