مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از آمادهسازی ۲۲ طرح مهم توسعهای، زیستمحیطی و زیرساختی برای افتتاح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ابراهیم پیرامون با اشاره به اینکه ۲۲ طرح مهم توسعهای، زیستمحیطی و زیرساختی این شرکت آماده بهرهبرداری است، گفت: این طرح ها در حوزههای جمعآوری و تزریق گاز، بهسازی تأسیسات فرآیندی، ایمنسازی خطوط لوله و ارتقای زیرساختهای پشتیبانی صنعت نفت طراحی و اجرا شدهاند و بخش عمدهای از آنها در استان خوزستان است و چند طرح نیز در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
به گفته وی، طرحهای آماده افتتاح شامل احداث ایستگاههای جمعآوری و تزریق گاز، تعویض کمپرسورهای فرسوده و شبکه خطوط انتقال گاز، بهسازی بخشی از مشعلهای کارون، جمعآوری و فروش گازهای همراه، نصب نمکگیر برقی، احداث حوضچه تبخیر پساب نمکزدایی، اجرای سازه بتنی و پل روگذر جراحی، نصب تلمبه چندفازی، ایمنسازی خطوط لوله، احداث ایستگاه آتشنشانی و چند پروژه زیربنایی دیگر است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعتبار تخصیصیافته به این پروژهها را درمجموع حدود ۵ همت و ۱۹۴ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: بهرهبرداری از این طرحها، افزون بر افزایش پایداری تولید نفت و گاز، نقش چشمگیری در کاهش آلایندههای زیستمحیطی، صیانت از منابع ملی و ارتقای ایمنی عملیات خواهد داشت.
پیرامون تأکید کرد: افتتاح این طرحها بیانکننده عزم جدی مناطق نفتخیز جنوب در مسیر توسعه پایدار، افزایش بهرهوری و تحقق اهداف کلان صنعت نفت است.