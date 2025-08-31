به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رییس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: به دنبال دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک بهله پرنده شکاری عقاب آسیب‌دیده در محدوده شهری ارومیه، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بلافاصله در محل حاضر شده و پس از بررسی وضعیت، پرنده را تحویل گرفته و برای مداوا و تیمار تخصصی به اداره حفاظت محیط زیست انتقال دادند.

مختار خانی افزود: حال عمومی عقاب آسیب‌دیده پس از معاینه و مراقبت‌های اولیه توسط دامپزشکان این اداره، رو به بهبودی ارزیابی شده است.

وی اظهار کرد: امیدواریم طی روزهای آینده و پس از اطمینان کامل از سلامتی و توان پرواز، این پرنده ارزشمند در زیستگاه طبیعی خود که از گونه‌های بومی و شاخص استان محسوب می‌شود، رهاسازی شود.

خانی از مردم با فرهنگ و دوستدار محیط زیست در خواست کرد در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی زخمی و یا مصدوم موضوع را از طریق سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.