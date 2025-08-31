کمبود ۶۰۰۰ نیروی حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کمبود ۶ هزار نیروی حوزه سلامت به ویژه نیروی پرستار در دانشگاه علوم پزشکی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،احمدرضا جودتی در نشست خبری با بیان اینکه ۲۵ درصد سهم سلامت مردم به نظام سلامت و ۷۵ درصد سهم سایر دستگاهها است گفت: سه عامل اصلی تهدید سلامتی شامل بیماریهای قلبی عروقی، سرطانها و حوادث ترافیکی است که بیماریهای قلبی عروقی ارتباط مستقیم با کیفیت آب و غذا دارند و نیازمند دخالت سازمان جهادکشاورزی در این زمینه هستند.
وی ادامه داد:حوادث رانندگی بیشتر ناشی از عامل انسانی، نوع وسایل نقلیه، ایمنی آنها و وضعیت جادهها است.
وی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: ۲۱ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند که یک چهارم آنها عابر پیاده و یک چهارم موتورسواران بدون استفاده از کلاه و دستکش بودند.
وی خاطرنشان کرد: در چهار تا پنج سال گذشته آلودگی هوا افزایش یافته و بیماریهای ریوی در استان نیز افزایش یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از انجام انواع عملهای جراحی از نوزاد یک روزه تا افراد ۹۰ ساله در شهر تبریز خبر داد و گفت: پشتیبانی دولت در یک سال اخیر به حوزه نظام سلامت به عنوان اولویت بوده و نظام سلامت از حمایت رئیس جمهور و وزیر بهداشت برخوردار است به طوری که تاکنون مشکل حادی در پرداخت کارانه و حقوق نبوده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به کادر درمان استان صورت گرفت اظهار کرد: استخدام در سالهای اخیر در حوزه درمان به سختی انجام میشود و بسیاری از کارکنان به صورت قراردادی فعالیت میکنند.
وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز دارای ۲۳ هزار نفر نیروی انسانی، ۱۰۰۰ هیئت علمی و ۹ هزار دانشجو است و بیماران زیادی از جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان و شرق ترکیه به این دانشگاه مراجعه میکنند به طوری که حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر بیمار تحت پوشش خدمات سلامت تبریز هستند.
وی افزود: دو سوم بیمارستانهای زنان استان نوسازی شده است و فرسودگی بیمارستانهای دیگر نیز در اولویت نوسازی قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از برنامه راهاندازی بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی در سه تا چهار سال آینده خبر داد و گفت: بیمارستانهای تبریز تا هفت سال آینده بازسازی خواهند شد و محدودیتی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد نشده و از توسعه آنها حمایت میشود.
وی درباره تلاش برای حذف رابطه مالی میان بیمار و پزشک گفت: نرمافزاری برای اساتید دانشگاه طراحی شده و با جدیت رعایت قانون مقابله با دریافت زیرمیزی دنبال میشود به تعرفههای پزشکی که پایین هستند کمک خواهد شد تا به سمت واقعی شدن پیش بروند.
وی به هزینه ۳ میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال گذشته برای واکسیناسیون حیوانات و کنترل بیماری هاری اشاره کرد و گفت: رسیدگی مردم به این حیوانات باعث افزایش حیوانات شهری شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیوند مغز استخوان در بیمارستان شهید قاضی برای بزرگسالان انجام میشود و مقدمات آن در بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز فراهم میشود که طی ۹ ماه گذشته ۳۰ مورد پیوند مغز استخوان در استان انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص بیمارستان جدید شهر سهند گفت: این شهر برای بیمارستان آماده است و انتخاب زمین و هزینههای آن انجام شده و تفاهمنامهای با یک خیر در هفته آینده برای ساخت این بیمارستان امضا خواهد شد.
وی اظهار کرد: طب اسلامی و سنتی رشد قارچ وار داشته و افرادی که باسواد هستند نیز خود را تسلیم این افراد میکنند به مردم هشدار میدهیم به راحتی اعتماد نکنند و از هر عطاری و هر فردی بستهای برای بیماریها دریافت نکنند.
جودتی ادامه داد: ۳۰۴ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول به تحصیل هستند که به دلیل ضعف زبان فارسی و نبود ارزیابی اولیه از این به بعد سختگیریها افزایش خواهد یافت شرط معدل و کیفیت آموزشی برای ترم آینده اعمال خواهد شد تا اعتبار دانشگاه حفظ شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد: در آزمون استخدامی شهریور ماه استان ۱۲۱۳ نفر استخدام خواهند شد که ۶۰۰ نفر آنها پرستار خواهند بود.