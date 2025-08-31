اعزام بوکسور بوکانی به رقابتهای جهانی
رییس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: سینا حسنپور، بوکسور وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی ایران، به همراه ۶ ورزشکار دیگر تهران را به مقصد انگلیس ترک کرد تا در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ بوکس حضور یابد.
نصرالهی افزود:این مسابقات به میزبانی کشور انگلیس و در شهر لیورپول به مدت ۱۵ روز برگزار میشود و ملیپوشان کشورمان در اوزان مختلف برای کسب افتخار و مدال جهانی به روی رینگ خواهند رفت.
وی اضافه کرد:برای نخستین باراست که در تاریخ ورزش بوکان، یک ورزشکار بوکانی در رشته المپیکی بوکس به مسابقات جهانی اعزام میشود.
نصرالهی تاکید کرد:همچنین لازم است مسئولان استانی و شهرستانی با توجه به جایگاه ویژه ورزش بوکان در سطح کشور، این حوزه بیش از هر زمان دیگری، نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب و تخصیص بودجههای مناسب برای پرورش استعدادهای ورزشی است.