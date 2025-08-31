به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ملک محمدی در جلسه ستاد بزرگداشت هفته وحدت در تبریز با بیان اینکه آزادی زندانیان از سفارشات اهل بیت علیهم السلام است گفت:در موضوع آزادی زندانیان جرایم غیر عمد ولادت پیامبر اسلام (ص) بهانه‌ای برای خدمت بیشتر به مردم است و از جنبه دیگر عزم و همت برای این حرکت نورانی است.



حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در این جلسه گفت:جشن‌های هفته وحدت امسال به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اسلام (ص) باید بسیار پرشورتر از سال‌های گذشته برگزار شود.



حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با بیان اینکه خداوند متعال دوست دارد بسیاری از کار‌ها به دست خود انسان برطرف شود افزود:موضوع آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و کمک‌های خیران نیز در راستای این فرمایش الهی است.



وی تصریح کرد: اساس گناهان انسان در تکبر، طمع و حسادت است، اما برای کاستن این گناهان خداوند متعال نماز را واجب کرده است تا از تکبر انسان بکاهد تا بتواند در دنیا و آخرت به سعادت برسد.



امام جمعه تبریز افزود: پروردگار عظیم الشان می‌فرماید برای کسب روزی حلال تلاش کنید و به ثروت دیگران دست اندازی نکنید، هر چه می‌خواهید از درگاه من بخواهید تا برایتان عطا کنم انفاق هم مطلبی است که باعث بزرگی روح انسان می‌شود.



نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مدرسه سازی، ساختن بیمارستان، دستگیری از نیازمندان و بسیاری از مسائل برای آزمودن انسان‌ها توسط خداوند است اظهار داشت: خیران باید با فطرت سالم برای خدا انفاق کنند تا خداوند نیز چندین برابر آن را عطا کند.



موسی خلیل اللهی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: ستاد دیه استان در آزادی زندانیان غیر عمد انصافا برکات زیادی داشته است و این ستاد با حضور خیران بزرگ و مردم عزیز از سرآمدان کشور در این زمینه است.



وی با بیان اینکه در جشن‌های گلریزان حدود ۵۰ میلیارد تومان جمع آوری شد افزود: فرهنگ غنی مردم استان به نحوی است که صاحبان عزا بخشی از هزینه مراسم خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد اختصاص می‌دهند که از همین محل در سال گذشته ۷۰۸ نفر را با ۶۲ میلیارد تومان از زندان آزاد کردیم و امسال هم ۲۰۸ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با مبلغ ۲۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان آزاد شدند.