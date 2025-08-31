پخش زنده
معاون سرمایهگذاری ساتبا گفت: دهیاریها میتوانند با استفاده از قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ ساله، وارد عرصه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ساتبا، جعفر محمدنژاد سیگارودی آیین امضا و مبادله تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان شهرداریها و دهیاریها و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق (ساتبا) با اشاره به فراهم بودن بستر قانونی و اجرایی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در روستاها، از آغاز همکاری جدی دهیاریها در این حوزه خبر داد. وی اظهار کرد: دهیاریها به دلیل قرار گرفتن در منتهاالیه شبکه برق کشور، نقش مؤثری در تقویت پایداری شبکه و تأمین برق روستاها دارند. این ظرفیت میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال و پشتیبانی از فرآوری محصولات کشاورزی، به افزایش درآمد پایدار روستایی نیز منجر شود.
معاون سرمایهگذاری ساتبا با بیان اینکه قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر یکی از مدلهای اصلی توسعه این بخش است، افزود: در حال حاضر قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ ساله فراهم شده و دهیاریها میتوانند از این ظرفیت برای احداث نیروگاههای کوچکمقیاس بهرهمند شوند؛ همچنین امکان عرضه برق تولیدی در بازار سبز بورس انرژی نیز پیشبینی شده که میتواند به درآمدزایی بیشتر برای دهیاریها کمک کند.
محمدنژاد با اشاره به همکاریهای یکساله ساتبا با سازمان شهرداریها و دهیاریها تصریح کرد: در این تعامل تلاش شد تا موانعی همچون تخصیص زمینهای مناسب برای احداث نیروگاهها برطرف شود.
از سوی ساتبا نیز زیرساختهای لازم از جمله سامانه ثبتنام، فرآیند صدور مجوز و امکان رصد طرحها ایجاد شده است. وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرحها میتواند دو دستاورد مهم به همراه داشته باشد، گفت: نخست، تقویت شبکه برق روستایی و دوم، کمک به ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در مناطق دارای پتانسیل کشاورزی. درآمد حاصل از فروش برق نیز صرف آبادانی و توسعه روستاها خواهد شد.
آیین امضا و مبادله تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان شهرداریها و دهیاریها و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق (ساتبا) برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تا ظرفیت ۳ مگاوات در روستاهای کشور، امروز، یکشنبه، ۹ شهریور در محل سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور برگزار شد. این تفاهمنامه با حضور مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها و محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا در محل سازمان شهرداریها و دهیاریها مبادله شد.
بر اساس این تفاهمنامه، دهیاریها، شرکتهای تعاونی دهیاریها و اتحادیههای مرتبط میتوانند در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مشارکت کنند؛ این پروژهها در چارچوب مدلهای توسعهای ساتبا و از طریق قراردادهای خرید تضمینی برق بلندمدت اجرایی خواهند شد.