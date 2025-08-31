به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره‌کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد: با وجود افزایش ۱۵ درصدی پرونده‌های وارده به دادگستری استان مرکزی در ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با انجام کار جهادی، افزون بر ۳۴ هزار پرونده (۲۲ درصد) بیشتر از مدت مذکور سال قبل، مختومه شده است.

در دادگاه‌های صلح تعداد ۳۸۸۰۰ پرونده وارده از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه بوده که در مجموع تعداد ۴۰ هزار پرونده از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های صلح رسیدگی و مختومه شده و این تعداد، ۱۲۰۰ پرونده بیش از وارده امسال بوده است که نشان دهنده عملکرد مطلوب در دادگاه‌های صلح می‌باشد.

میزان ارجاع به کارشناسان رسمی توسط قرعه کشی هوشمند در شعب حوزه‌های قضایی استان مرکزی حدود ۶۸% می‌باشد که عدد قابل توجهی است.

از طریق پیشگیری از وقوع جرم و الکترونیکی کردن فرآیندها، در مدت مذکور تعداد ۱۱۳۱ مزایده در دادگستری استان مرکزی از طریق سامانه ستاد و به صورت تمام الکترونیکی انجام گرفته است.

مدیریت زمان، کاهش هزینه‌های قضائی وکاهش مراجعات مردم به دادگستری از مزایای استفاده از این طرح به شمار می‌رود که در همین رابطه در ۵ ماهه سال جاری بیش از ۲۱ درصد پرونده‌ها در شعب به شیوه دادرسی بدون کاغذ رسیدگی شده است.

و تعداد ۲۰۲۹ رای مجازات جایگزین حبس توسط قضات محاکم در خصوص محکومین صادر شد.