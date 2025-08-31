روادید بوکسورهای اعزامی به مسابقات جهانی صادر شد
روادید ملیپوشان کشورمان برای حضور در مسابقات بوکس قهرمانی جهان صادر شد و ملی پوشان بامداد فردا راهی انگلیس خواهند شد.
تیم ملی بوکس کشورمان روادید کشور انگلیس را دریافت کرد و با ترکیب ۷ ملیپوش در این رویداد شرکت خواهد کرد. به همین دلیل ملیپوشان کشورمان برای حضور در این رقابتها بامداد فردا (۱۰ شهریور) راهی محل برگزاری مسابقات خواهند شد.
مراسم قرعهکشی این دوره از مسابقات چهارشنبه ۱۲ شهریور در هتل «لیوناردو» لیورپول برگزار میشود.
اسامی بوکسورهای اعزامی به شرح زیر است:
وزن ۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی
وزن ۶۵ کیلوگرم: علی حبیبینژاد
وزن ۷۰ کیلوگرم: سینا حسنپور
وزن ۷۵ کیلوگرم: محمد نورانی
وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی
وزن ۹۰ کیلوگرم: امیررضا خطابی
وزن ۹۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلیوندایی
هدایت تیم ملی در این رقابتها برعهده همایون امیری به عنوان سرمربی است و سید روحالله حسینی رئیس فدراسیون بوکس نیز تیم ملی را همراهی خواهد کرد.