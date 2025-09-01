پخش زنده
۶۵۰ دانشجوی خارجی از ۱۱ کشور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشغول تحصیل میباشند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۶ هزار دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشگاه در حال تحصیل هستند، گفت: از این میان، ۶۵۰ دانشجوی خارجی از ۱۱ کشور در دانشگاه مشغول به تحصیلاند؛ موضوعی که دانشگاه را به یکی از قطبهای علمی بینالمللی در منطقه غرب کشور تبدیل کرده است
علی سروش افزود: با اتکا به توان علمی، ۱۸ هزار نیروی انسانی و حضور دانشجویان خارجی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امروز در مسیر توسعه علمی، تقویت زیرساختهای درمانی و ارتقای جایگاه بینالمللی حرکت میکند.
وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با برخورداری از حدود ۱۸ هزار نیروی انسانی، ۱۴ شبکه بهداشت و درمان، ۱۰ دانشکده و ۵۵۸ عضو هیأت علمی، از جمله دانشگاههای مرجع در غرب کشور به شمار میرود.
به گفته او ۸۸ نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه استاد تمام هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پژوهش گفت: دانشگاه دارای ۱۶ مرکز تحقیقاتی و سه پژوهشکده فعال است و به دنبال راهاندازی یک پژوهشگاه مستقل هستیم. از نظر رتبه علمی نیز، کرمانشاه در جایگاه ششم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حوزه فناوری و تحقیقات قرار دارد.
سروش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مؤثر دانشگاه در بحرانها و مأموریتهای ملی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر و همچنین در پیادهروی عظیم اربعین، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خط مقدم سلامت حضور فعال داشت و با افتخار اعلام میکنم که حتی یک مورد ترک فعل در میان تیم سلامت استان گزارش نشد.
وی ضمن بررسی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، راهکارهای ارتقای خدمات سلامت در استان و برنامههای توسعهای در حوزه آموزش، درمان، پژوهش و فناوری را بررسی کرد .