نویسنده کتاب«شبح شناور» گفت: این اثر حاصل پنج سال تلاش مستمر است که با تلفیق خاطرات خانوادگی و عناصر شگفت انگیز به نگارش در آمده است.

محمدرضا شمس، نویسنده حوزه کودک و نوجوان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب شبح شناور که به تازگی در انتشارات هوپا به چاپ دوم و سوم رسیده است و در حوزه ادبیات خیالی نوجوان قرار گرفته است، حاصل پنج سال تلاش، بازنویسی و پالایش ادبی است.

نویسنده «شبح شناور» با تأکید بر تلفیق واقعیت و تخیل در این اثر افزود: بخش زیادی از این داستان برآمده از خاطرات واقعی خانوادگی من است و عناصر شگفت انگیز و تخیلی هم وارد این ماجرا شده‌اند.

وی با اشاره به فرآیند طولانی تولید این اثر گفت : پس از نگارش اولیه و ویرایش و بازنویسی‌های مکرر، نسخه‌های اولیه را این اثر در اختیار دوستان و همکارانم قرار دادم و نقطه‌ضعف‌ها را برطرف کردم تا به پختگی لازم برسد.

شمس افزود: امیدوارم این اثر که تلفیقی از زندگی واقعی و تخیل است بتواند تجربه‌ای جدید برای مخاطبان نوجوان ایجاد کند.

«اگر این چوب مال من بود»، «قصه‌های بترس برای بچه‌های نترس» و «اسکلت بخشنده»، از دیگر آثار آقای محمدرضا شمس است.