پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه، گفت: نرخ بیکاری استان برای نخستین بار در پنج دهه به زیر ۱۰ درصد رسید و بیش از ۱.۶ میلیون نفر عضو تعاونیها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ، با اشاره به عملکرد نیمه نخست سال در استان، گفت: با پیگیریهای تیم اقتصادی استان و حمایت استاندار، نرخ بیکاری کرمانشاه پس از ۵۰ سال تکرقمی شد. وی افزود: کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن کرمانشاه در میان ارزانترین استانهای کشور نیز از دیگر دستاوردهای این دوره است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه تصریح کرد: در جریان سفر رئیسجمهور به استان، اعتبارات ویژهای به استان اختصاص یافت که پرداخت تسهیلات آن در حال انجام است و تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد تا زمینهساز رونق اشتغال و توسعه اقتصادی استان باشد.
جلیلیاننسب درباره توسعه خدمات غیرحضوری این وزارتخانه، خاطر نشان کرد: بخش زیادی از خدمات، مانند تشکیل تعاونیها، ثبت شکایات کارگری و مشاغل سخت و زیانآور، بهصورت سامانهای ارائه میشود، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و نیازمند توسعه زیرساختها هستیم.
وی افزود: هماکنون بیش از سههزار و ۵۰۰ تعاونی فعال در استان با ۱.۶ میلیون نفر عضو در استان فعالیت می کنند اما سهم تعاون در اقتصاد کرمانشاه کمتر از پنج درصد است؛ در حالی که اسناد بالادستی پیشبینی سهم ۲۵ درصدی را دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه در پایان با اشاره به فرا رسیدن هفته تعاون (۱۱ تا ۱۷ شهریور) تأکید کرد: این مناسبت فرصت مناسبی برای فرهنگسازی و توجه بیشتر به بخش تعاون است.