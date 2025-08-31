با حکم رئیس جهاددانشگاهی، سیامک آزادی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی با صدور حکمی،سیامک آزادی را به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه منصوب کرد.

در حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمّی و کیفی فعالیت‌های آن سازمان موفق باشید.

آزادی که ریاست پارک علم و فناوری کرمانشاه را بر عهده دارد، معاونت فناوری سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه از جمله سوابق وی است.

گفتنی است، در نامه ای جداگانه از تلاش های دکتر مسلم حدیدی در مدت فعالیت به عنوان رئیس این سازمان تقدیر و تشکر شد