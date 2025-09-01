پخش زنده
مدیر کل راهداری لرستان از افزایش ۱۵ درصدی تردد خودروها در جادههای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان در مردادماه ۱۴۰۴، سه میلیون و ۱۸۷هزار و ۶۹۰ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.
عارف امرایی افزود: در این مدت یشترین تردد در سه راهی چالانچولان به خرم آباد، خرم آباد،سه راهی چالانچولان و پلدختر به خرمآباد ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بیان کرد: سهم تردد پلاکهای غیربومی در ماه مرداد ماه، هم استانهای تهران ۱۸ درصد، خوزستان ۱۵ درصد و اصفهان ۸ درصد از کل تردد های ثبت شده است.
امرایی افزود:بر اساس اطلاعات ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان در مرداد ماه ۱۴۰۴، استانهای تهران، مرکزی و قم بیشترین سهم مقاصد سفر را در استانها داشتهاند.
وی گفت: همچنین یک ماه گذشته معادل ۲۳۰ هزار و ۸۶۰ مورد انواع تخلف رانندگی در سامانههای ثبت تخلف استان ثبت شده است.
امرایی بیان کرد:بیشترین سهم تخلفات رانندگی هم در محورهای ازنا-دورود و خرم آباد-پل زال و بالعکس به ثبت رسیده است .