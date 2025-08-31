\u0631\u06cc\u06cc\u0633 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u06a9\u06cc\u0634\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0646\u0645\u0627\u062f \u062a\u0639\u0647\u062f\u060c \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u067e\u0634\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647\u060c \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0628\u0644\u0646\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0642\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0647\u062a\u0632\u0627\u0632 \u062f\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f\u0646\u062f.