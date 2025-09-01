پخش زنده
تیم کشتی نماسازان ساحل اروند با گذر از سد حریفان خود توانست به مرحله بعد صعود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقابتهای لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور در آبادان با معرفی تیم برتر پایان یافت.
رقابتهای گروه هفتم لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور یادواره شهید بهنام محمدیراد امروز در منطقه آزاد اروند برگزار شد.
در این گروه، تیم نماسازان ساحل آبادان بهعنوان نماینده منطقه آزاد اروند با تیمهایی از استانهای ایلام، اردبیل و کرمانشاه رقابت کرد.
مسابقات لیگ کشتی نوجوانان کشور در دو رشته فرنگی و آزاد و با حضور تیمهای برتر استانها برگزار میشود.
در هر رشته هشت گروه به رقابت پرداختند و در پایان تیم نماسازان ساحل اروند با گذر از سد حریفان خود توانست به مرحله بعدی صعود کند.
تیم نماسازان ساحل اروند در مرحله بعد با تیمهای مازندران، خراسان رضوی و گلستان همگروه شد.