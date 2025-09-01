به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دور جدید تمرینات تیم بوچیا جوانان در دو بخش دختران و پسران برای آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ از ۱۰ تا ۱۵ شهریور در کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان یابان برگزار خواهد شد.

امین اصغری، عسل ملکی، زهرا محمدی، میلاد محمدی، مهسا عاقلی، امیررضا زمهریرلو، مائده شفیع‌زاده، محمدجواد شیرازی، محمدرضا رسولی، امیرمهدی هنرمند، کیهان کاظم‌زاده، مهلا دانش‌پژوه، امیرمحمد تمیزی، ابوالفضل داودی، سارا علیزاده، نازنین رقیه ملاعلی‌پور، تارخ دیانتیان، سجاد منصور بقمج، فاطمه رمضانی شاهراه، علی‌اصغر صفری، شهروز حیدری، کوثر میرزایی، نرگس علوی، زهرا ایزدپناه، کوثر دهقان امیری، فاطمه عبدالهی، هلیا حاجی‌آبادی و محمدمهدی چراغعلی‌زاده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

وحید نیک فرجام به عنوان سرمربی، اکرم سبک رو و فاطمه شریعتی به عنوان مربیان مدعو بر تمرینات ملی پوشان نظارت دارند.

حجت الاسلام و المسلمین مجید شاکری به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد و محمد کوهکن نیز سرپرستی این اردو را بر عهده دارد.