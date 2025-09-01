استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان بر پایه تعامل و همدلی است گفت:هر فردی که مسیر وفاق و همراهی را دنبال کند و در جهت خدمت به مردم و توسعه منطقه گام بردارد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کلیبر با اشاره به تنوع ظرفیت‌ها در نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی گفت:در جنوب استان تراکم جمعیت بالاست، در برخی مناطق روحیه اجتماعی مردم برجسته است و در بخش‌هایی دیگر معادن و منابع طبیعی ارزشمندی وجود دارد. بر همین اساس سیاست ما دستیابی به توسعه متوازن است تا در هر شهرستان ظرفیت‌ها به حداکثر برسد.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه کلیبر در حوزه گردشگری اظهار داشت: گردشگری فرصتی ارزشمند برای توسعه است جنگل‌های ارسباران، دره مکیدی، قلعه بابک و ظرفیت‌های گیاهان دارویی از جمله جاذبه‌های بی‌بدیل شهرستان هستند که می‌توانند موتور محرک اقتصاد منطقه باشند.

استاندار آذربایجان‌شرقی نقش مدیریت را در بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها تعیین‌کننده دانست و افزود: فرماندار جدید باید با همه نهاد‌های اجرایی و از همه مهمتر با مردم تعامل نزدیک داشته باشد. مردم کلیبر دارای ظرفیت‌های بالای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند و سرمایه انسانی این شهرستان یکی از عوامل مهم توسعه به شمار می‌آید.

وی به موضوع آب به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور و استان اشاره کرد و گفت: تنش آبی در کل کشور وجود دارد و استان ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اولویت اصلی ما تامین آب شرب مردم است و از همه منابع ممکن برای تحقق این هدف استفاده خواهیم کرد.

سرمست همچنین بر لزوم تدوین سند توسعه وفاق شهرستان توسط فرمانداران تاکید کرد و ادامه داد: این سند باید بر پایه نیاز‌ها و فرصت‌های هر منطقه تنظیم شود تا مسیر توسعه منسجم‌تر پیش برود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با معرفی فرماندار جدید کلیبر گفت: رضا محمدی از نیرو‌های وزارت کشور و بومی منطقه است که به‌ صورت پلکانی مراحل مدیریتی را طی کرده است. انتظار داریم وی مدیری مردمی و میدانی باشد.

سرمست با اشاره به سیاست‌های مدیریت استان در حمایت از بخش تولید و صنعت اظهار داشت: در قالب برنامه سه‌شنبه‌های اقتصادی، مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی استان به‌صورت میدانی و در محل همان واحد‌ها بررسی و برای آنها تصمیمات حمایتی اتخاذ می‌شود. مردم این خطه وفادار و قدردان هستند و شایسته دریافت بهترین خدمات از سوی مسئولان می‌باشند.

در این آیین رضا محمدی به عنوان فرماندار جدید کلیبر معرفی و از زحمات و تلاش‌های میرحسین بهادری در طول تصدی این مسئولیت قدردانی شد.