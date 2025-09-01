حقیقی، سرمربی تیم ملی کاتا کرهجنوبی شد
فرید حقیقی، مربی ایرانی کاراته به عنوان سرمربی تیم ملی کاتا کرهجنوبی انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فرید حقیقی، مربی ایرانی کاراته، به عنوان سرمربی تیم ملی کاتا بزرگسالان کرهجنوبی انتخاب شد. بر اساس قرارداد، وی تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت و نخستین حضور رسمی حقیقی در کنار تیم ملی کرهجنوبی، مسابقات انتخابی جهانی در پاریس فرانسه خواهد بود.
وی گفت: تا پایان بازیهای آسیایی ژاپن در کنار تیم کرهجنوبی هستم. نخستین رویداد ما مسابقات پاریس است و انشاءالله تمریناتم را با این تیم در محل دهکده کمپ تیمهای ملی کرهجنوبی (جینچئون) آغاز میکنم.
مهمترین عناوین فرید حقیقی بدین ترتیب است:
مقام دوم مسابقات جهانی جوانان، ترکیه ۲۰۰۷ (اولین مدال تاریخ کاراته ایران در مسابقات جهانی در بخش کاتای انفرادی)
مقام پنجم مسابقات جهانی بزرگسالان، فرانسه ۲۰۱۲ (بهترین مقام تاریخ کاراته ایران در بخش کاتای انفرادی در مسابقات جهانی بزرگسالان)
مقام دوم مسابقات لیگ جهانی بزرگسالان، ترکیه ۲۰۱۳ (اولین و تنها فینالیست کاراته ایران در بخش کاتای انفرادی مردان در لیگهای جهانی)
مقام سوم مسابقات لیگ جهانی بزرگسالان، ترکیه
مقام دوم مسابقات آسیایی جوانان، سنگاپور ۲۰۰۶
مقام سوم مسابقات آسیایی امیدها، مالزی ۲۰۰۸
مقام سوم جام باشگاههای آسیا، ازبکستان ۲۰۱۵
مقام اول مسابقات کاپ آزاد جهانی، آلمان ۲۰۰۹
سابقه ۱۵ سال حضور در اردوهای تیم ملی کاراته در ردههای مختلف سنی
دهها مقام از مسابقات بین المللی مختلف
مربی تیم ملی کاراته در بخش کاتا - ردههای پایه - مسابقات آسیایی قزاقستان ۲۰۲۳
سرمربی تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کاتا - برای حضور در المپیک ۲۰۲۵
سرمربی باشگاه میهن آریو در بخش کاتا - از سال ۱۴۰۰ تا کنون
سرمربی کاتا در لیگهای پایه و سوپرلیگ در تیمهای مختلف