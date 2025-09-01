زمین لرزه‌ای به بزرگی شش و دو دهم ریشتر، شامگاه یکشنبه، جنوب شرق افغانستان را لرزاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گزارش‌های اولیه حاکی از وقوع تکان‌های شدید در نواحی کوهستانی و شهر‌های همجوار است، اما تاکنون درباره تلفات و خسارت‌های احتمالی، گزارشی منتشر نشده است.

منابع محلی در افغانستان اعلام کردند، مرکز این رویداد در جنوب شرق کشور گزارش شده و ساکنان شهر‌ها و روستا‌های اطراف از تکان‌های محسوس صحبت کرده‌اند.

مقامات افغانستان اعلام کردند در پی وقوع این زمین لرزه، دو نفر جان باختند.

سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد کانون این زلزله که ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه در عمق هشت کیلومتری زمین روی داد، در ۴۲ کیلومتری شهر جلال آباد قرار دارد. این زمین لرزه برای مدت چند ثانیه در کابل پایتخت افغانستان و همچنین در اسلام آباد پاکستان احساس شد.

مقامات محلی اعلام کردند دو کودک در استان ننگرهار بر اثر فرو ریختن سقف خانه شان، جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات محلی، تاکنون ۱۵ نفر هم زخمی شده‌اند.