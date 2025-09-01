استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ضرورت تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی استاد شهریار در تبریز
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی استاد شهریار در تبریز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در جلسه هماهنگی کنگره بینالمللی استاد شهریار گفت: تشکیل دبیرخانه دائمی این کنگره برای هماهنگی، همافزایی بهتر و استمرار کنگره لازم است و باید جلسات منظم آن با همکاری نهادها و دستگاههای مسئول برگزار شود.
وی با بیان اینکه کنگره بینالمللی استاد شهریار در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور امسال در تبریز برگزار میشود اظهار کرد: افتتاحیه و اختتامیه این کنگره در همین شهر برگزار خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برگزاری کنگره استاد شهریار یک رویداد مهم فرهنگی و بینالمللی است گفت:برگزاری باشکوه این کنگره در سطح ملی و بین المللی ضروری است و فرهیختگان و بزرگان باید همراه و پشتیبان این رویداد باشند.
سرمست با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی کمیته علمی این کنگره ادامه داد: کمیته علمی کارهای ارزشمندی انجام داده و امکان ارائه مقالات به صورت کتبی یا صوتی را برای افرادی که امکان حضور فیزیکی ندارند فراهم کرده است.
وی یادآور شد: به بعد بین المللی این کنگره باید بیشتر توجه کرد و امکان حضور فیزیکی مهمانان خارجی را در آن فراهم کرد و اگر این امکان فراهم نشد باید از حضور علمی آنان در این کنگره استفاده کرد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: همه دستگاههای اجرایی استان به ویژه شهرداری تبریز، تعهداتی برای تامین مالی این کنگره دادهاند که باید به بهترین شکل به آن عمل کنند.
سرمست افزود: آذربایجان شرقی در حوزه فرهنگ که برای جوامع بشری ارزش والایی دارد، باید به عنوان ظرفیتی نمادین برای تمدن و علوم انسانی بدرخشد.