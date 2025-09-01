به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه هماهنگی کنگره بین‌المللی استاد شهریار گفت: تشکیل دبیرخانه دائمی این کنگره برای هماهنگی، هم‌افزایی بهتر و استمرار کنگره لازم است و باید جلسات منظم آن با همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول برگزار شود.

وی با بیان اینکه کنگره بین‌المللی استاد شهریار در روز‌های ۲۶ و ۲۷ شهریور امسال در تبریز برگزار می‌شود اظهار کرد: افتتاحیه و اختتامیه این کنگره در همین شهر برگزار خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برگزاری کنگره استاد شهریار یک رویداد مهم فرهنگی و بین‌المللی است گفت:برگزاری باشکوه این کنگره در سطح ملی و بین المللی ضروری است و فرهیختگان و بزرگان باید همراه و پشتیبان این رویداد باشند.

سرمست با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی کمیته علمی این کنگره ادامه داد: کمیته علمی کار‌های ارزشمندی انجام داده و امکان ارائه مقالات به صورت کتبی یا صوتی را برای افرادی که امکان حضور فیزیکی ندارند فراهم کرده است.

وی یادآور شد: به بعد بین المللی این کنگره باید بیشتر توجه کرد و امکان حضور فیزیکی مهمانان خارجی را در آن فراهم کرد و اگر این امکان فراهم نشد باید از حضور علمی آنان در این کنگره استفاده کرد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان به ویژه شهرداری تبریز، تعهداتی برای تامین مالی این کنگره داده‌اند که باید به بهترین شکل به آن عمل کنند.

سرمست افزود: آذربایجان شرقی در حوزه فرهنگ که برای جوامع بشری ارزش والایی دارد، باید به عنوان ظرفیتی نمادین برای تمدن و علوم انسانی بدرخشد.