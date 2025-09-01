به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یحیی عیدی بیرانوند یکشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران که در صحن شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شهرک صنوف خریدوفروش ضایعات با ۵۷ واحد در خارج از شهر ایجاد شده و تا ۲ ما دیگر راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات معتادان متجاهر و متکدیان در بروجرد افزود: مکانی برای احداث کمپ ماده ۱۶ در بروجرد توسط شهرداری خریداری شده است و منتظر اخذ مجوز برای شروع به کار هستیم.

شهردار بروجرد گفت: بروجرد به دلیل نداشتن کمپ ماده ۱۶ جمع‌آوری معتادان متجاهر با مشکلاتی همراه است، هم اکنون معتادان متجاهر بعد از جمع‌آوری به کمپ ماده ۱۶ خرم‌آباد منتقل می‌شوند.

عیدی بیرانوند افزود: برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم در زمان قطع برق، ۳۰ میلیارد تومان ژنراتور برای ساختمان‌های شهرداری خریداری شده است.

وی اظهار کرد: بروجرد با حدود ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی چهارمین شهر کشور از لحاظ‌داشتن بافت تاریخی است، در این راستا شهرداری بافت تاریخی برای رونق گردشگری ایجاد شده است.