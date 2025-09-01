خبرگزاری صدا و سیما افزود: خودرو‌هایی که اکنون در حال عرضه هستند، مربوط به محموله‌های موجود در کشورند؛ تأمین ارز این خودرو‌ها پیش‌تر انجام شده و بر همین اساس، قیمت‌گذاری آنها با نرخ ارز قدیم صورت گرفته است. به همین دلیل افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر تأثیری بر قیمت نهایی این خودرو‌ها ندارد. آقای مهدی تقدسی، در گفت‌و‌گو با خبرنگارافزود: خودرو‌هایی که اکنون در حال عرضه هستند، مربوط به محموله‌های موجود در کشورند؛ تأمین ارز این خودرو‌ها پیش‌تر انجام شده و بر همین اساس، قیمت‌گذاری آنها با نرخ ارز قدیم صورت گرفته است. به همین دلیل افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر تأثیری بر قیمت نهایی این خودرو‌ها ندارد.

وی ادامه داد" در این مرحله، تویوتا bZ۴X با قیمت قطعی اعلام‌شده در بخشنامه عرضه می‌شود و ولوو EX۳۰ نیز به‌صورت علی‌الحساب در فهرست فروش قرار گرفته است. چون ارز این خودرو‌ها در هفته‌های گذشته تأمین شده، امکان محاسبه مجدد با نرخ‌های جدید وجود ندارد.

به گفته تقدسی، بر اساس ضوابط عرضه خودرو‌های وارداتی و برقی، تنها خودرو‌هایی که هم‌اکنون در داخل کشور موجود هستند امکان فروش دارند و واردکنندگان اجازه ندارند قیمت‌ها را به‌روز با نرخ ارز جدید تغییر دهند.