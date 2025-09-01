رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «اف ای تی اف»، کشورها را ملزم می کند که در زیرساخت ها، در قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایندهای مالی کشور، به این نهاد داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای هادی خانی درباره آخرین وضعیت پرونده کشورمان در «اف‌ای تی اف» و مذاکرات با این نهاد افزود: ما با موجودی به اسم «اف‌ای تی اف» در این پرونده طرف نیستیم و قرار نیست کار مالی، تجاری و تعاملات پولی و مالی با «اف‌ای تی اف» داشته باشیم.

وی ادامه داد: آن چیزی که ما به اسم پرونده کشور با اف‌ای تی اف امروز می‌شناسیم در واقع مدیریت یک معماری چند سطحی و یک شبکه پیچیده‌ای از کشور‌ها، نهاد‌های منطقه‌ای و نهاد‌های بین المللی و حتی سازمان‌های تخصصی است که تماما توصیه‌های اف‌ای تی اف را در مجموعه خودشان قانون کردند و در حال اجرای آن هستند و در به روز سازی این توصیه‌ها و قواعد هم حضور فعالی دارند و قطعا منافع خودشان را در این به روزسازی‌ها دنبال می‌کنند.

خانی افزود: ما متاسفانه به عللی نتوانستیم در این حوزه تریبون رسمی داشته باشیم و عضوی از گروه‌های منطقه‌ای اش نشده بودیم و الان هم نیستیم و نقش موثری در این بازی نداشتیم شما امروز اگر روی موضوع اف‌ای تی اف تمرکز کنید بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه اف‌ای تی اف را تایید کرده حتی بعضی از قطعنامه‌هایی که امروز ما نگران آن هستیم در قالب مکانیسم ماشه، دوباره ساری و جاری بشود و تحریم‌های سازمان ملل را علیه برخی از اتباع کشور ما دوباره بخواهد برگرداند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در همین قطعنامه‌ها هم به اهمیت و نقش اف‌ای تی اف اشاره شده حتی خیلی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیایی مثل کمیته نظارتی بازار، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان امنیت همکاری اروپا و خیلی از این‌ها امروز با اف‌ای تی اف تفاهمنامه همکاری دارند و خودشان را ملزم به اجرای قواعد و توصیه‌های اف‌ای تی اف می‌کنند پس ما با یک مجموعه توصیه‌ها، رفتار‌ها و فرآیند‌هایی مواجه هستیم که قدرت بسیار فراتری حتی از سازمان ملل متحد پیدا کرده بخاطر این که بحث اجرایی و عملیاتی دارد و یک چالش دائمی البته برای تمامی کشور‌های دنیا است یعنی الان خیلی از کشور‌ها هم در مواجهه با چالشی مثل اف‌ای تی اف با مشکلاتی مواجه هستند و دارند مدیریت می‌کنند ساختار سازی کردند.

خانی افزود: اکنون حدود ۲۸ کشور مشابه ما با اف‌ای تی اف برنامه اقدام رفع اشکالات دارند البته ما در لیست سیاه قرار گرفتیم، چون این برنامه اقدامی که با اف‌ای تی اف امضا کرده بودیم که اشکالات مان را رفع کنیم در زمان خودش به سرانجام نرسید و منجر به این شد که اف‌ای تی اف از تمام کشور‌ها فراخوان بدهد و از همه کشور‌ها بخواهد که محدودیت‌هایی را علیه ایرانی و اتباع ایرانی تعریف کنند تا این اقدامات بیاید انجام شود و این آسیب‌ها و اشکالات رفع شود.

وی ادامه داد: این نهاد بیش از ۳۵ سال عمر دارد در طول این ۳۵ سال مستمرا توصیه‌ها و قواعد آن به روز می‌شود و حضور فعال کشور‌های مختلف را هم در این موضوع شاهد هستیم که به هر دلیل ما در کشور نتوانستیم آن طور که باید و شاید در این فرصت زمانی گذشته این چالش را با یک اجماع داخلی مدیریت کنیم که البته من اشکال اصلی را به این برمی گردانم که شاید موضوع اف‌ای تی اف در کشور ما از یک موضوع فنی و حقوقی منحرف شد به زوایای دیگری در حالی که شاید مشابه خیلی از کشور‌ها ما باید ساختارسازی و تیم سازی می‌کردیم بحث‌های دقیق فنی و حقوقی و کارشناسی روی توصیه‌های اف‌ای تی اف راه می‌انداختیم و فرصت‌ها و تهدید‌ها را شناسایی می‌کردیم فرصت‌ها را استفاده می‌کردیم و برای تهدید‌ها هم تدبیر می‌داشتیم مشابه تمام کشور‌هایی که امروز با اف‌ای تی اف این جریان و این بازی را دارند.

خانی اضافه کرد: عملا بازی ما با اف‌ای تی اف از سال ۱۳۸۴ شروع شد که یک گزارش اف‌ای تی اف در خصوص نواقص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشور داد و این رفت و آمد‌ها با اف‌ای تی اف شروع شد و در نهایت در سال ۱۳۹۶ یک موافقنامه بین ما و اف‌ای تی اف امضا شد که یکسری آسیب‌ها و اشکالاتی که عمدتا اصلاحات قوانین و مقرراتی است، چون الان اکشن پلانی که ما با اف‌ای تی اف داریم در واقع می‌شود گفت که بخش قابل توجهی از این بحث اصلاحات قوانین و مقررات داخلی مان است، چون ما بخش زیادی از توصیه اف‌ای تی اف را در کشور، قانون کردیم مشابه تمامی کشور‌ها یکسری از این توصیه‌ها در کشور نیاز به یکسری اصلاحات مقرراتی داشت که این‌ها در آن مقطع کشور پذیرفت و یک تایم زمانی یکساله برای آن تعریف شد که تا ۱۸ ماه تمدید شد و بعد هم یکی دو سال فرصت داده شد و چون نتوانستیم در آن مقطع زمانی این اشکالات را برطرف کنیم رفتار اف‌ای تی اف با ما تغییر کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: چون وقتی ما برنامه اقدام داریم مشابه این ۲۷ کشوری که الان با اف‌ای تی اف برنامه اقدام دارند برای رفع آسیب هایشان، اف‌ای تی اف از کشور می‌خواهد که اقداماتی را انجام بدهد و این آسیب‌ها رفع شود، اما وقتی این اقدامات انجام نمی‌شود بازی به این فرم تعریف می‌شود که اف‌ای تی اف دیگر از کشور هدف نمی‌خواهد از سایر کشور‌ها می‌خواهد که اقداماتی را علیه کشور هدف انجام بدهند که این اقدامات موسوم است به اقدامات تقابلی. اقدامات تقابلی که علیه کشور ما تعریف شده، چون این‌ها سطوح مختلف دارد یعنی این طور نیست که همه کشور‌های لیست سیاه در یک سطح باشند الان ما هم کشور ایران و میانمار و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای تی اف هستند میانمار اقدامات تقابلی خیلی ضعیف تری دارد فقط در حد شناسایی مشتری تعریف شده، برای ما اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌های شدید تعریف شده که هر تابعیت ایرانی و هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در هر گوشه دنیا با هر موسسات پولی و مالی در سایر کشور‌ها بخواهد سرویس یا خدمتی را دریافت کند باید سوال و جواب‌هایی را پاسخ بدهد باید منشا پولش را مشخص کند باید هویت سنجی دقیق شود باید مشخص کند که آن پولی را می‌خواهد جابجا کند برای چه هدفی دارد جابجا می‌کند و این نظارت شدید قطعا محدودیت‌هایی را برای ما ایجاد کرده و از ما سنگین‌تر کره شمالی است الان در لیست سیاه اف‌ای تی اف که به طور کامل هیچ نوع خدمت و سرویسی را بر اساس اقدامات تقابلی اف‌ای تی اف در هیچ کشوری به اتباع کره‌ای نمی‌دهند الان ما سرویس می‌گیریم خدمت می‌گیریم بانک هایمان در سایر کشور‌ها فعال هستند صرافی هایمان کار می‌کنند، اما با نظارت و محدودیت این کار انجام می‌شود.

خانی ادامه داد: ما الان از ۴۰ بند برنامه اقدامی که با اف‌ای تی اف داریم ۵ تا را به طور کامل تایید گرفتیم ۱۲ تا را تا حد زیادی پوشش داده که ما فرض را بر این می‌گذاریم که ۱۷ بند از بند‌های برنامه اقدام ما الان پوشش داده شده، و سایر بند‌های برنامه اقدام متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده و علت هم شاید بخاطر نبود انسجام ملی داخل کشور بود که باید یک جا‌هایی دستگاه‌هایی باید یک تکالیفی را بعهده بگیرند و می‌پذیرفتند و این تاخیر متاسفانه متوجه شد، اما روی موضوع سی اف تی و پالرمو که شاید خیلی هم روی آن بحث شد که ما ۴۱ بند برنامه اقدام داشتیم چرا ۳۹ بند انجام نمی‌شود و این دو بند را اینقدر روی آن تمرکز کردیم؟ من بار‌ها عرض کردم گفتم از سال ۱۳۹۸ که اقدامات تقابلی علیه کشور تعریف شد و عملا ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه منتقل شد، اف‌ای تی اف در بیانیه هایش مستمرا اشاره کرده که اگر ایران دو تا کنوانسیون پالرمو و سی اف تی را تصویب کند و ملحق شود در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم گیری می‌شود و این خیلی مهم است، یعنی، چون به هر حال شما می دانید ما برنامه اقدام مان کار زمان بری است ما اگر بخواهیم با این اسم که برنامه اقدام را کامل با اف‌ای تی اف پاس کنیم، چون اصلاح قوانین و مقررات هم دارد کار زمان بری است آن چیز یکه الان برای حاکمیت و دولت و برای ما خیلی مهم است که هر چه سریعتر باید تعیین تکلیف کنیم بحث تعلیق اقدامات تقابلی است و فرصت گرفتن از اف‌ای تی اف برای این که بند‌های برنامه اقدام مان را کامل کنیم با این فرمان فعلا آخرین وضعیتی که داریم را پیگیری می‌کنیم.

ادامه دارد