منابع محلی در افغانستان از افزایش شمار جان باختگان زمین لرزه شب گذشته این کشور به ۹ و مجروحان به ۲۵ نفر خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، مقام‌های محلی استان ننگرهار اعلام کردند آمار فعلی نهایی نیست و احتمال افزایش آن وجود دارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با تأسف زلزله امشب در برخی از ولایت‌های شرقی ما به مردم تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده است. مسئولان محلی و مردم در حال تلاش برای نجات آسیب‌دیدگان هستند و تیم‌های کمکی از مرکز و ولایات نزدیک نیز به منطقه اعزام شده‌اند.»

زمین لرزه‌ای به بزرگی شش و دو دهم درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه یکشنبه شب به وقت کابل، شرق افغانستان را لرزاند و موجب تلفات جانی و خسارت مالی شدید شد.

بر اساس این گزارش، کانون زلزله در استان ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

این زمین لرزه استان‌های مختلف از جمله کابل و برخی مناطق پاکستان را نیز لرزانده است.