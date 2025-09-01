با شهادت خبرنگار زن شبکه "القدس الیوم" در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در غزه، شمار خبرنگار شهید در این باریکه به ۲۴۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد: پس از شهادت "اسلام عابد" خبرنگار زن شبکه "القدس الیوم" در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در شهر غزه، شمار خبرنگار شهید در این باریکه به ۲۴۷ نفر افزایش یافت.

این نهاد فلسطینی تأکید کرد: رژیم اشغالگر خبرنگاران فلسطینی را به صورت برنامه ریزی شده هدف قرار می‌دهد و ما از نهاد‌های رسانه‌ای می‌خواهیم این جنایت را محکوم کنند.

اتحادیه خبرنگاران فلسطینی هم تأکید کرد: حمله به خبرنگاران در غزه لکه ننگی است که دامن قاتلان حقیقت را خواهد گرفت و جنایت جنگی به تمام معناست.