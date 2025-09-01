پخش زنده
رئیس ستاد ارتش یمن: رژیم صهیونیستی دروازههای جهنم را به روی خود باز کرده است؛ پاسخ ما سخت و دردناک خواهد بود
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، سرلشکر "محمد عبدالکریم الغماری" رئیس ستاد ارتش یمن تأکید کرد: به رهبر انقلاب یمن و مردم آن اطمینان میدهیم که این جنایت هولناک (به شهادت رساندن نخست وزیر و شماری از وزرای یمنی) ما را از موضع قاطع و حمایت از برادرانمان در غزه و فلسطین باز نخواهد داشت.
الغماری افزود: دشمن صهیونیستی باید به خوبی بداند که با ارتکاب این جنایت هولناک، دروازههای جهنم را به روی خود گشوده است.
وی تصریح کرد: به خواست خدا، پاسخ نیروهای مسلح ما سخت و دردناک و با انتخاب گزینههای راهبردی تأثیرگذار خواهد بود.
این مقام ارشد یمنی خاطرنشان کرد: به رهبری و مردم خود اطمینان میدهیم که در حال توسعه قابلیتهای نظامی راهبردی خود به لحاظ کمی و کیفی هستیم. به زودی خواهید شنید و خواهید دید آنچه چشمانتان را شاد و قلبهایتان را التیام میبخشد.