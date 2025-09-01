به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز به همراه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان از روند اجرای طرح ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کرد.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: این طرح با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان شامل ساخت لاگون‌های ذخیره اضطراری، ایستگاه پمپاژ، حوضچه‌های ته‌نشینی، ابنیه و تجهیزات مکانیکی است که تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته و نصب تجهیزات در حال انجام است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت تصفیه‌خانه به دو برابر افزایش یافته و علاوه بر ارتقای استاندارد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی، زیرساختی پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک صنعتی بزرگ شیراز فراهم خواهد شد.