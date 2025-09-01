پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز ۱۰ شهریور با میانگین ۱۱۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه دهم شهریور با میانگین ۱۱۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۱۲، پارک زمزم با عدد ۱۳۸، خیابان رهنان ۱۱۰، خیابان زینبیه ۱۳۹ و خیابان فرشادی ۱۱۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۵۳، بولوار کاوه ۱۵۴ و کردآباد ۱۹۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۹۷، دانشگاه صنعتی ۷۷، سپاهانشهر و خیابانهای هزار جریب و میرزا طاهر ۹۰ و خیابان فیض ۹۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوا در ایستگاه شهر قهجاورستان ۱۶۸ AQI همچنان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خمینیشهر با عدد ۱۲۸ AQI ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.