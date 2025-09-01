مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: خراسان جنوبی باید بیشتر در کشور شناخته شود و چالش‌ها، مطالبات و ظرفیت‌های آن معرفی شود.

معادن، مرز‌ها و جوانان فرصت‌های بی‌بدیل توسعه خراسان جنوبی

معادن، مرز‌ها و جوانان فرصت‌های بی‌بدیل توسعه خراسان جنوبی



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آهی در شورای اداری استان معادن استان را فرصت بزرگی عنوان کرد که بخش خصوصی فعال می‌تواند با بهره‌گیری از آن، خراسان جنوبی را بسازد.

وی به تفویض اختیارات به استانداران در دولت چهاردهم اشاره کرد و از پیشنهاداتی مانند جاده ترانزیتی دوبانده به مشهد، رسیدگی به مرز‌ها و بازارچه‌ها و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک بین ایران و افغانستان برای رشد استان خبر داد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب افزود: ضروریست همایشی بزرگ به نام خراسان جنوبی و بیرجند در برج میلاد برگزار شود تا سرمایه‌گذاران با فرهنگ غنی و ظرفیت‌های استان آشنا شوند.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، حضور مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب را در استان فرصت مهمی دانست و گفت: رئیس جمهور اعتقاد قلبی به نظر کارشناسان دارند که باعث شده جایگاه کارشناسان همانند جایگاه وزیران باشد.

اسحاقی حمایت قاطع مجمع نمایندگان استان از رئیس جمهور را یادآور شد و افزود: اقتصاد و معیشت برای رئیس جمهور بسیار مهم است و در استان ما این موضوع به موضوع مرز گره خورده است.

وی ضمن ابراز رضایت مندی از بازگشایی مرز یزدان با پیگیری‌ها و تلاش‌های استاندار، گله‌مندی خود را از عدم حضور وزیران در استان طی یک سال گذشته بیان کرد و افزود: راه‌آهن و جاده‌ها پیشرفت خوبی داشته‌اند و انتقال آب با وجود بحران کم آبی، نیازمند نگاه ویژه‌تر است.

اسحاقی به محصولات مزیت دار از جمله زعفران و زرشک و ضرورت حمایت دولت از کشاورزان اشاره و تاکید کرد: حدود هشتاد هزار خانواده زرشک کار و زعفران‌کار در صورت حمایت دولت و اعطای تسهیلات و تعیین قیمت مناسب برای کشاورز به منظور کوتاه شدن دست دلالان، می‌توانند به حق خود دست یابند.

در ادامه استاندار به دستگیری تیم ۱۱ نفره حمل مواد مخدر توسط فراجا اشاره و از این اقدام قدردانی کرد.

هاشمی در خصوص حمایت از اقدامات مثبت دولت چهاردهم و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: دولت چهاردهم در یک سال گذشته با تلاش سخت کوشانه عملکرد خوبی داشته و مورد حمایت رهبری قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت طرح راه‌آهن، از تخصیص اعتبارات بیش از یک هزار میلیارد و ششصد میلیون تومانی به این طرح خبر داد.

استاندار گفت: بیشترین طرح‌های هفته دولت در کشور مربوط به استان ماست و سومین استان کشور در افتتاح طرح‌های هفته دولت امسال هستیم.

هاشمی در پایان خواستار تفویض پهنه‌های معدنی و توجه ویژه به موضوع آب شد.

در پایان جلسه از ادارات برتر از جمله صدا و سیمای استان در قالب بیستمین جشنواره شهید رجایی تجلیل شد.