به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،به مناسبت هفته دولت وبا حضور میر صفدری معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری، مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، شماعی فرماندار تویسرکان، مومیوند مدیر بنیاد مسکن تویسرکان تعداد ۵۵ واحد مسکونی روستایی مقاومسازی شده در شهرستان تویسرکان افتتاح وبه بهره برداری رسید.

دراین مراسم که در روستای امامزاده زید برگزار شد مدیر بنیاد مسکن تویسرکان با اشاره به بهره برداری از این ۵۵ واحد گفت: تعداد واحد‌های مقام سازی روستا‌های شهرستان ۷۵۵۰ مورد بوده است.

مومیوند ادامه داد: از دهه فجر سال پیش تا هفته دولت امسال تعداد ۵۵ واحد مسکن روستایی احداث وبه بهره برداری رسیده وبا احتساب این تعداد مقاوم سازی در شهرستان به ۷۵۵۰ واحد رسیده است.

وی افزود: همچنین تعداد واحد‌هایی که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن روستایی در شهرستان ساخته شده به ۷۱۹ فقره رسیده است.

میر صفدری هم با قدردانی از زحمات بنیاد مسکن ساخت مسکن را از والاترین خدمات عنوان کرد.