فرماندار شیراز رهاشدگی زمینهای حاصلخیز و ساختوسازهای بیرویه در باغشهرها را تهدیدی جدی برای آینده کشاورزی و منابع آبی استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز در آیین معارفه بخشدار جدید سیخدارنگون با هشدار نسبت به رهاشدگی زمینهای حاصلخیز و ساختوسازهای بیرویه در باغشهرها گفت: این روند، تهدیدی جدی برای آینده کشاورزی و منابع آبی استان است.
وی با بیان اینکه نصب مخازن در باغشهرها سبب افزایش مصرف و اُفت منابع زیرزمینی شده است، افزود: اگر رویه کنونی تغییر نکند، کشاورزی پایدار فارس با بحران جدی روبهرو خواهد شد.
فرماندار شیراز تأکید کرد: مدیریت منابع آب و حفاظت از زمینهای کشاورزی باید در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد تا آیندگان نیز از این ظرفیت بهرهمند شوند.
کراماتی همچنین توسعه مدارس را حق مردم دانست و بر ضرورت سرمایهگذاری در آموزش و عدالت اجتماعی تأکید کرد.
فرماندار شیراز با تجلیل از شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی آنان را الگوی خدمتگزاری دانست و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: سکوت جهانی در برابر این جنایات، در حالی است که ایران برای دفاع از خود با موج انتقادات مواجه میشود.
به پیشنهاد فرماندار شیراز و با حکم استاندار فارس، در این مراسم هادی زارعی بهعنوان بخشدار سیاخ دارنگون معرفی و از خدمات حسین شهبازی تجلیل شد.