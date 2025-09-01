پخش زنده
مشکلات معیشتی و مسکن ایثارگران استان در دستور کار استانداری کرمانشاه پیگیری شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،نشستی با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از اعضای کارگروه ایثارگران استان در محل دفتر استاندار برگزار شد و مهمترین موضوعات مرتبط با ایثارگران، از جمله مسائل معیشتی، تأمین زمین و مسکن، مورد بررسی قرار گرفت.
منوچهر حبیبی در این نشست که یکشنبه شب برگزار شد، با تأکید بر اینکه حل مشکلات ایثارگران از اولویتهای اصلی استان است، گفت: این مباحث با جدیت پیگیری خواهد شد و مدیران دستگاههای مرتبط موظفاند همکاری کامل داشته باشند.
در این نشست، موضوع واگذاری ۲۰ درصد باقیمانده خانهسازی شرکت ایثار به ایثارگران مطرح و مقرر شد این موضوع طی جلسهای در هفته آینده با حضور استاندار کرمانشاه و دکتر عالیپور، رئیس کل سازمان خصوصیسازی کشور، در تهران پیگیری شود. اجرای این طرح میتواند بیش از ۵۵۰۰ ایثارگر استان را از مزایای آن بهرهمند سازد.
همچنین مشکل آمادهسازی ۲۷ هکتاری مسکن ایثارگران در شهرک ظفر کرمانشاه مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت و دستگاههای اجرایی موظف به همکاری در این زمینه شدند.
علاوه بر این، روند اجرای ۳۰۰ هکتاری زمین ویژه ایثارگران نیز در این نشست پیگیری شد.