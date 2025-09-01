پخش زنده
امروز: -
مسئولان محلی حکومت سرپرست افغانستان در ولایت کنر اعلام کردند که در پی زلزله دیشب، تنها در این ولایت ۲۵۰ نفر جان باختهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری اطلاعات روز افغانستان، مسئولان حکومت سرپرست افغانستان در اداره مبارزه با حوادث در کنر گفتند که براساس آمار اولیه، حدود ۲۵۰ نفر در ولایتهای نورگل، خوکی، وتیپور، مانوگی و چپهدره، جان خود را از دست دادهاند و ۵۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
«عزیزالله مصطفی» معاون ولایت ننگرهار نیز گفته است که در این زلزله تاکنون ۹ نفر در ننگرهار جان خود را از دست دادهاند و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
.به گفتهی او، بیشتر قربانیان ساکنان منطقه دره نور هستند.همچنین مسئولان محلی در ولایت لغمان گزارش دادند که شمار زخمیان از زلزله در این ولایت به حدود ۳۰ نفر رسیده است.
شب گذشته (یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴) زمینلرزه شدید در ولایتهای کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان به وقوع پیوست.
این زمین لرزه ساعت ۱۱:۴۷ دیشب رخ داد و چندین پس لرزه داشته است.سازمان زمینشناسی آمریکا، شدت زلزله را نخست ۶.۰ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت کرده است.
منابعی از برخی مناطق ولایتهای ننگرهار و لغمان به «اطلاعات روز» گفتند که از دیشب تا صبح امروز چندین پس لرزه را احساس کردهاند.سازمان زمینشناسی آمریکا نیز از دیشب تاکنون چهار زمین لرزه در افغانستان را ثبت کرده است.
منابع رسمی افغانستان تاکنون آمار دقیقی از میزان خسارات و تلفات ناشی از این زمین لرزه در سایر مناطق شرق این کشور ارائه نکردهاند.
در همین حال رویترز به نقل از مسولان حکومت سرپرست افغانستان گزارش داد که نگرانیها از احتمال کشته شدن صدها نفر در زلزله یکشنبه شب در جنوب شرقی این کشور وجود دارد.