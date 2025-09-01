پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، روند اجرایی طرح مرمت برج باروی تاریخی یزد را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد به همراه جمعی از مسئولان اداره کل از روند احیا و مرمت برج باروی یزد در خیابان سید گلسرخ و بافت تاریخی فهادان بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین مراحل مرمت برج بارو و نحوه جانمایی سازههای جدید قرار گرفت .
طرح احیای برج بارو با هدف حفاظت از هویت تاریخی بافت قدیم یزد و تقویت ظرفیتهای گردشگری این منطقه در حال اجراست و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات مقاومسازی و بازسازی سازههای اصلی به سرانجام رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد در حاشیه این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از بناهای تاریخی گفت: حفاظت از برج بارو و دیگر آثار ارزشمند بافت تاریخی یزد، نهتنها بخشی از هویت فرهنگی این سرزمین را حفظ میکند، بلکه زمینهساز توسعه پایدار گردشگری و رونق اقتصادی برای مردم منطقه خواهد بود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان یزد نیز با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی در تکمیل این طرح گفت : همکاری مستمر نهادهای مرتبط میتواند سرعت مرمت را افزایش دهد و در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری کامل از این مجموعه تاریخی باشیم.