به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، صحن و سرای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) میزبان عاشقان و دلسوختگانی است که برای عزاداری و عرض تسلیت به پیشگاه حضرت شاهچراغ (ع)، گرد هم آمده‌اند.

قرائت قرآن، نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی از ویژه‌برنامه‌های این آیین معنوی است.

دیشب نیز آیین سوگواری در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر با حضور گسترده ارادتمندان اهل بیت (ع) برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام بخشایش‌پور، امام جمعه گراش، به ایراد سخن پرداخت و حاج حسن پورحسن در رثای امام حسن عسکری (ع) مرثیه‌سرایی کرد.

امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان در سال ۲۵۴ هجری قمری و پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام هادی علیه السلام به امامت رسیدند و در سال‌های امامتش در شهر سامرا، زیر کنترل شدید خلفای عباسی با شیعیان ارتباط داشت.

مدت امامت یازدهمین پیشوای شیعیان، بسیار کوتاه بود و در این دوره ۶ ساله امامت، امام حسن عسکری(ع) در حبس و یا به شدت زیر نظر بودند. با وجود خفقان موجود در جامعه آن روز، ایشان، شاگردان بسیاری را برای ترویج دین مبین اسلام تربیت کردند.

در دوران امامت امام حسن عسکری(ع) زمانی که دشمنان اهل بیت فهمیدند فرزند ایشان، منجی عالم بشریت خواهد بود، برای جلوگیری از این کار، آن امام همام را در عنفوان جوانی به شهادت رساندند، اما برخلاف میل دشمنان، خداوند حضرت مهدی (عج) را حفظ کرد.

امام حسن عسگری(ع) هشتم ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجری قمری در سن ۲۸ سالگی و با زهر معتمد عباسی در شهر سامرا به شهادت رسیدند و در کنار مرقد پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شدند.