شمار تلفات زمین لرزه شب گذشته در شرق افغانستان به دویست و شصت نفر افزایش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مسئولان محلی در استان کنر به رسانههای محلی اعلام کردهاند که در پی زمین لرزه دیشب فقط در این استان دویست و پنجاه نفر جان باختند.
مسئولان اداره مبارزه با حوادث در کنر گفتهاند که براساس آمار ابتدایی حدود دویست و پنجاه نفر در شهرستانهای «نورگل، سوکی، وته پور، مانوگی و چپه دره» استان کنر جان باختهاند و حدود پانصد نفر دیگر زخمی شدند.
مولوی عزیزالله مصطفی، معاون استانداری ننگرهار نیز گفته است براثر زمین لرزه در این استان نه نفر کشته و سی و پنج نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها ساکنان شهرستان «دره نور» استان ننگرهار هستند. زمین لرزه شب گذشته به قدرت شش ریشتر استانهای شرقی افغانستان از جمله ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان را به شدت تکان داد.