به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده پلیس راه پیرانشهر گفت: شب گذشته برخورد دو دستگاه اتومبیل سواری باعث ایجاد ترافیک در کیلومتر پنج محور پیرانشهر نقده شد که عدم توجه برخی از عابرین و تجمع در محل حادثه منجر به برخورد یک دستگاه اتومبیل تیبا با جمعیت حاضر شد و این حوادث منجر به مصدوم شدن ۱۴ نفر در این محور شد.

سرهنگ صادق زاده افزود: مصدومین با چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های نقده و پیرانشهر منتقل شدند که دوتن از مصدومان این حادثه پس از انتقال به مراکز درمانی به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

فرمانده پلیس راه پیرانشهر از مردم خواست در صورت بروز تصادفات از تجمع غیرضروری بخصوص در آزادراه‌ها جدا خودداری کنند تا شاهد اینگونه حوادث برای شهروندان نباشیم.

علت اصلی سانحه در دست بررسی است.